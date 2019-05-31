Son Dakika Haberleri: Çevre yollarında tatil yoğunluğu
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Çevre yollarında tatil yoğunluğu

1 saat önce

- TEM otoyolundan yoğunluk görüntüleri İSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbullular tatil beldeleri ve memleketlerine gitmek için yollara düştü.

- TEM otoyolundan yoğunluk görüntüleri İSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbullular tatil beldeleri ve memleketlerine gitmek için yollara düştü.
Çevre yollarında tatil yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:19 Kaynak: AA
İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
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