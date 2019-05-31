Çevre yollarında tatil yoğunluğu
1 saat önce
- TEM otoyolundan yoğunluk görüntüleri İSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbullular tatil beldeleri ve memleketlerine gitmek için yollara düştü.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:19 Kaynak: AA
- TEM
otoyolundan yoğunluk görüntüleri İSTANBUL - 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbullular tatil beldeleri ve memleketlerine gitmek için yollara düştü.
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