Çevre yolu betonla kaplanıyor - Son Dakika

Çevre yolu betonla kaplanıyor

13.11.2020 14:56
Çevre yolu betonla kaplanıyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesinde 700 metre uzunluğundaki Doğan Yurdu Caddesi, beton yol ile kaplanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesinde 700 metre uzunluğundaki Doğan Yurdu Caddesi, beton yol ile kaplanıyor. Çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "vatandaşımızın gerek aracıyla gerek yaya olarak yürüdüğü yolda ayağının çamura basmaması adına uygulamaları bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

Hizmet seferberliğini şehrin dört bir yanında sürdüren İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesinde beton yol kaplama çalışmasının startını verdi. Birkaç gün önce başlayan çalışma kapsamında aynı zamanda bölgenin çevre yolu niteliğinde bulunan ve Doğanyurdu, Süle, Turgutalp, Paşaören, Fevziye, Elmaçayır ile Turgutalp Mahallelerine gidecek vatandaşların araçlarıyla Cerrah içerisine girmeden kırsal mahalle yollarına bağlanabildiği 700 metre uzunluğundaki Doğan Yurdu Caddesi, beton yol ile kaplanıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Taban, inceleme sonrası bir açıklama da yaptı. Cadde ve sokaklarda altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Taban, "Cerrah Mahallemizde de burada kırsal alanlarımızda zemin iyileştirmeleriyle birlikte altyapı çalışmalarıyla üstyapı çalışmalarımızı da olgunlaştırmaya devam ediyoruz. Burada beton yol kaplama çalışmamızın yine bir örneğini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız birkaç gündür çalışmaya başlamışlardı, bugün biz de gelip yerinde görelim istedik. İnşallah şehrimizde özellikle yol olmayan, eksik kalan yerleri hızlı şekilde olgunlaştırarak alt temel malzemesini serip üzerinde de bu uygulamayı gerçekleştirerek vatandaşımızın gerek aracıyla gerek yaya olarak yürüdüğü yolda ayağının çamura basmaması adına uygulamaları bir bir hayata geçireceğiz. İnsanın olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde eksiklerimizi bir bir tamamlayacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Beton yolun hem milli ve yerli hem de tasarruflu bir uygulama olduğuna da vurgu yapan Taban, "Yaklaşık olarak 1 kilometrelik sıcak asfalt maliyetiyle 2 kilometre beton yol uygulaması yapabiliyoruz. Arada uygulama noktasında çok büyük ve anormal bir farklılık olmadığını daha önce e müşahede ettik ve bu uygulamaya devam ediyoruz. İnşallah eksik kalan bölgelerimizi de hızlı hızlı tamamlayacağız" dedi. - BURSA

Çevre yolu betonla kaplanıyor
Çevre yolu betonla kaplanıyor

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çevre yolu betonla kaplanıyor - Son Dakika


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