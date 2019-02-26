Son Dakika Haberleri: Çevre Yolu Çalışmasında Büz Döşenirken Tarih Ortaya Çıktı

Çevre Yolu Çalışmasında Büz Döşenirken Tarih Ortaya Çıktı

41 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde çevre yolu çalışmasından bir tarih çıktı.

Çevre Yolu Çalışmasında Büz Döşenirken Tarih Ortaya Çıktı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde çevre yolu çalışmasından bir tarih çıktı. Gün yüzüne çıkarılmak istenen mezar yapının bir bölümü kepçe ile müdahale edilirken parçalandı.

Yeşilcami Mahallesi Kaymak Köşkü yakınlarında yol çalışması sırasında büz döşemek için açılan 3 metrelik çukurda tarih öncesine ait tuğla mezar ortaya çıktı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine Müze Müdürlüğü'nden sanat tarihçisi arkeolog çağrıldı. Arkeolog eşliğinde toprak zemin kepçe ile açıldı.

Ortaya tarih öncesine ait kemer şeklinde tuğla yapı mezar çıktı. Mezarın kepçeyle ortaya çıkarılması sırasında tarihi dokuya da zarar verildi.

Havanın kararmasıyla çalışmalar ertesi güne bırakıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:18 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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