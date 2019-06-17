Son Dakika Haberleri: Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti
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Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti

37 dakika önce

Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti.

Çevre yolu göle döndü, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti, System.String[]
Eskişehir'de sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Göle dönen Kütahya Kavşağı mevkiinde araç sürücülerine zor anlar yaşarken, araçların düşen plakaları yol kenarına birikti. Eskişehir'de yaklaşık bir haftadır devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışlar nedeniyle kentte birçok maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Gün içerisinde özellikle yağışa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su birikintileri ve yoğun akıntılar yüzünden araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Akşam saatlerinde de çevre yolunun kilit noktalarından Kütahya Kavşağının girişinde biriken ve yaklaşık yarım metreyi bulan yağmur suları yolu adeta bir göle çevirdi.
ARAÇLARIN PLAKALARI SUYA DÜŞTÜ Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Yoldan geçmek için uğraşan birçok araç plakasını düşürdü. Yolun kenarına biriken plakaların sayısı her dakika artarken plaka sayısı yaklaşık 10'u buldu. Trafik polislerinin kontrolünde suyu tahliye eden itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yağışın durmasıyla yol kullanılabilir hale geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
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