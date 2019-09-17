Son Dakika Haberleri: Çevre yoluna çıkan başıboş eşekler, sürücülere ve polislere zor anlar yaşattı
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Çevre yoluna çıkan başıboş eşekler, sürücülere ve polislere zor anlar yaşattı

1 saat önce

Edirne'de, çevre yoluna çıkan başıboş eşekler, sürücülere ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Çevre yoluna çıkan başıboş eşekler, sürücülere ve polislere zor anlar yaşattı, System.String[]

Edirne'de, çevre yoluna çıkan başıboş eşekler, sürücülere ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına gelirken, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası eşekler yoldan çıkartıldı ve trafik normal akışına döndü.


Edirne'de, sabah saatlerinde Kıyık Semti mevkiinde otoban bağlantı yolu üzerine çıkan 2 başıboş eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre yolunda koşturan eşekleri uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarttı.


Trafik bir süre durma noktasına gelirken, eşeklerin çevre yolundan çıkartılmasının ardından trafik tekrar normal akışına döndü. Sürücüler, söz konusu çevre yolunda zaman zaman başıboş ve atların karşılarına çıktığını ve trafikte tehlike oluşturduklarını söyledi. - EDİRNE

Edirne, Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
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