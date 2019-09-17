Çevre yoluna giren eşekler trafiği karıştırdı

Edirne'de çevre yolunda gelişi güzel koşturan iki eşek polis ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu güvenli bir yere alındı.

Kıyık caddesindeki otoyola bağlantı kavşağında eşekleri gören sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Eşeklerin bulunduğu noktaya gelen ekipler, bir süre hayvanları kovalayarak yoldan çıkarmaya çalıştı.

Polis ekipleri gelişi güzel yolda koşan eşekleri durduramayınca yardımcı ekip istedi. Gelen ekipler siren çalarak eşekleri yoldan çıkarmaya çalıştı.

Trafikte aksamalara neden olan eşekler bir süre sonra polis ekiplerinin büyük çabası sonrası güvenli bölgeye alındı.