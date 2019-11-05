Son Dakika Haberleri: Çevre yolunda feci kaza
Son Dakika 3. Sayfa Çevre yolunda feci kaza

Çevre yolunda feci kaza

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı çevre yolunda yaralamalı trafik kazası gerçekleşti.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı çevre yolunda yaralamalı trafik kazası gerçekleşti.


Alınan bilgiye göre, olay, Muratlı çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen İbrahim E.'nin sevk ve idaresindeki 59 KJ 385 plakalı tır, kavşaktan önüne çıkan 34 UEZ 80 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle henüz kimliği tespit edilemeyen 34 UEZ 80 plakalı tırın sürücüsü ağır yaralandı.


Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Araçlardan akan yağ ve mazotun tesiriyle kayganlaşan yol için kara yolları ekiplerine haber verildi.


Trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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