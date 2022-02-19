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Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı - Son Dakika

Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı

19.02.2022 09:59
Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı

Bursa'da bir kişi çevre yolunda orta şeritte metrelerce yürüdü.

Bursa'da bir kişi çevre yolunda orta şeritte metrelerce yürüdü. Yanından geçen kamyon ve otomobillere aldırış etmeyip tehlike saçtı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvar Vakıf kavşağında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi üç şeritli yolun orta şeridinde metrelerce yürüdü. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda kimliği belirsiz şahıs yanından geçen kamyon ve otomobillere aldırış etmeden yoluna devam etti. Bazı araç şoförleri korna çalarak uyarmak istese de şahıs aldırış etmeden yoluna devam etti. Araç şoförlerine tehlikeli anlar yaşatan ve adeta ölümle dans eden şahıs bir süre daha yürüdükten sonra gözden kayboldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. - BURSA

Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı
Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı
Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı

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Yıldırım, Tragger, Eylül, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çevre yolunda orta şeritte yürüdü, tehlike saçtı - Son Dakika


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