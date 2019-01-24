Çevre Yolunda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
36 dakika önce
BURSA (İHA) – Bursa'da Gemlik çevre yolunda otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
BURSA (İHA) – Bursa
'da Gemlik
çevre yolunda otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde çevre yolu Orhangazi
Caddesi çıkışında bulunan ışıklar bölgesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı 2 şahıs Gemlik Devlet Hastanesi
'ne sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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