Çevre Yolunda Ters Şeride Girince Kilometrelerce Geri Geri Gitmek Zorunda Kaldı.
56 dakika önce
Çevre yolunda ters şeride girince kilometrelerce geri geri gitmek zorunda kaldı.
Çevre yolunda ters şeride girince kilometrelerce geri geri gitmek zorunda kaldı...İlginç yolculuk kamerada
NEVŞEHİR - Nevşehir
çevre yolunda bir otomobilin kilometrelerce geri geri gitmesi diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.
Nevşehir çevre yolunda bir araç ters yöne girince çareyi geri geri gitmekte buldu. Ters yöne girdiğini anlayan araç sürücüsünün geri geri gitmesi ise diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi. Cep telefonuyla o anları çeken sürücünün ise olayı daha da komik hale getirmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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