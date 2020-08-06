Çevre yolundaki çalışma ilçede trafiği felç etti - Son Dakika

Çevre yolundaki çalışma ilçede trafiği felç etti

Ordu'nun Ünye İlçe Çevre Yolu'nda asfalt onarım çalışması nedeniyle şehir içine yönlendirilen araçlar Ünye trafiğini alt üst etti.

Ordu'nun Ünye İlçe Çevre Yolu'nda asfalt onarım çalışması nedeniyle şehir içine yönlendirilen araçlar Ünye trafiğini alt üst etti. Samsun-Ordu karayolu Ünye Çevre Yolu'nda asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik Ünye şehir içine yönlendirildi. Araçların yoğunluğu nedeniyle şehir içi trafiği adeta felç oldu. Ünye trafik ekipleri ise şehir içindeki yoğunluğu azaltmak için büyük araçları Çaybaşı Kavşağı'ndan tekrar çevre yoluna yönlendirerek trafiği bir nebze de olsun rahatlatmaya çalıştı. Çevre yolundaki çalışmanın akşam mesai bitimine kadar devam edeceği öğrenildi. - ORDU

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:50

Kaynak: İHA

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