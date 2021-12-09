Çevre yolunu yarış pisti sandı, yasal hız sınırının üzerine çıkarak yolcuların hayatını böyle hiçe saydı - Son Dakika

Çevre yolunu yarış pisti sandı, yasal hız sınırının üzerine çıkarak yolcuların hayatını böyle hiçe saydı

ANKARA - Ankara- Konya yolu istikametinde seyreden bir şehirlerarası otobüs sürücüsünün yasal hız sınırın çok üzerinde kilometrelerce yol giderek trafiği tehlikeye atması bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Ankara'dan Konya istikametine doğru giden bir şehirlerarası yolcu otobüsünün yasal olan saatte 100 kilometre hızın çok üzerinde kilometrelerce yol gitmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Saatte 170 Kilometreleri gören otobüsün sürücüsü yarış pistine çevirdiği otoyolda hem kendinin ve otobüsteki yolcuların hem de diğer sürücü ve yolcuların hayatını tehlikeye attı.