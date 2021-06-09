Çevre Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Alpaslan Işık, Vali Hakkı Teke Ormanında gerçekleştirilen çevre yürüyüşü etkinliğine katıldı.

Yürüyüş öncesinde etkinliğe katılan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Işık, toplumda çevre duyarlılığının artırılması ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğinin amacına ulaşması temennisinde bulundu.

Çevre konusunun sadece ülkemizin değil yaşadığımız dünyanın geleceğini ilgilendiren uluslararası bir sorun olduğunu dile getiren Vali Işık, yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak çevresel sorunların arttığına dikkat çekerek tertemiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamımızı sürdürebilmemiz ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yürüyüş etkinliğinin sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık, çevre temalı yürüyüş etkinliğine katılarak ellerinde çevre bilincine dikkat çeken pankartlar taşıyan öğrencilere çevre konusunda gösterdikleri duyarlılıktan ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

09 Haziran 2021 Çarşamba günü Vali Hakkı Teke Ormanında gerçekleştirilen Çevre yürüyüşü etkinliğine Vali Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve öğrenciler katıldı.