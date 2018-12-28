Son Dakika Haberleri: Çevreci Başkan'a Tema'dan Teşekkür Ziyareti

Çevreci Başkan'a Tema'dan Teşekkür Ziyareti

1 saat önce

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.

Çevreci Başkan'a Tema'dan Teşekkür Ziyareti, System.String[]
TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek TEMA'ya 2018 yılında verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Özakcan'ın çevreci bir başkan olduğunu kaydeden İl Temsilcisi Özdemir, "Başkanımız her zaman bizlerden desteğini esirgemedi. Ayrıca bugüne kadar açtığı çocuk parklarını da yeşillendirerek kentin estetiğine katkı sağladı. Kendisine 2018 yılı içerisinde TEMA'ya verdiği desteklerden dolayı minnettarız" dedi.

Doğanın korunması adına her zaman TEMA'nın yanında olduklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakan da, "Yediğimiz ekmekten, içtiğimiz suya kadar her şeyi doğadan elde ederiz. Doğayı korumalı ve bu bilinci gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda TEMA İl Temsilcisi Özdemir tarafından, Belediye Başkanı Özakcan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Özdemir'e ziyaretinde, Temsilci Yardımcıları Ekrem Çalık, Ayşe Pehlivan, Hayriye Kösem, ADÜ Genç TEMA Başkanı Hatice Sabancı ve Başkan Yardımcısı Simge Karataş eşlik etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:04 Kaynak: İHA

Mehmet Özdemir, Efeler, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın Babası Hayatını Kaybetti İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi

Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:32:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevreci Başkan'a Tema'dan Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]