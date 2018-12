Çevreci Başkan'a Tema'dan Teşekkür Ziyareti

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan 'ı ziyaret etti.TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek TEMA'ya 2018 yılında verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Özakcan'ın çevreci bir başkan olduğunu kaydeden İl Temsilcisi Özdemir, "Başkanımız her zaman bizlerden desteğini esirgemedi. Ayrıca bugüne kadar açtığı çocuk parklarını da yeşillendirerek kentin estetiğine katkı sağladı. Kendisine 2018 yılı içerisinde TEMA'ya verdiği desteklerden dolayı minnettarız" dedi.Doğanın korunması adına her zaman TEMA'nın yanında olduklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakan da, "Yediğimiz ekmekten, içtiğimiz suya kadar her şeyi doğadan elde ederiz. Doğayı korumalı ve bu bilinci gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız" ifadelerini kullandı.Ziyaret sonunda TEMA İl Temsilcisi Özdemir tarafından, Belediye Başkanı Özakcan'a teşekkür belgesi takdim edildi.Özdemir'e ziyaretinde, Temsilci Yardımcıları Ekrem Çalık, Ayşe Pehlivan, Hayriye Kösem, ADÜ Genç TEMA Başkanı Hatice Sabancı ve Başkan Yardımcısı Simge Karataş eşlik etti. - AYDIN