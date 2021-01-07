'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi - Son Dakika

'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi

07.01.2021 12:24
'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi, System.String[]

Çevre ve geri dönüşümde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 4 bin 683 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 79 bin 611 adet ağacı kurtardıklarını 5 yılda ise 26 bin 578 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 451 bin 316 adet...

Çevre ve geri dönüşümde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 4 bin 683 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 79 bin 611 adet ağacı kurtardıklarını 5 yılda ise 26 bin 578 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 451 bin 316 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi.

"Tabiat bize bir emanettir" diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 5 yılda 451 bin 316 adet ağacın kesilmesini önledik. Ağaç dikme etkinliklerimizle ise 520 bin adet ağacı toprakla buluşturduk. Bizler biliyoruz ki yeşili ve çevreyi seven korumayı emreden bir dinin Peygamberin tabileriyiz. Ağaçların kesilmesiyle otlak haline gelen Medine dışındaki bir mekanı sevgili Peygamberimiz (S.A.V) o dönem ağaçlandırma projesi yaparak kısa dönemde yeşillenmesini sağlamıştır. Dolayısıyla böyle bir medeniyete tabi olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüme büyük destek vererek Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Teknolojiyle donatılmış Anadolu'nun tek ve modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV' de günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip ve kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesisimizde işlem görüyor ve bunları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile 5 yılda 26 bin 578 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 451 bin 316 ağacın kesilmesini önledik. 8 bin 532 ton plastik geri dönüştürülerek, 6 Milyon 24 bin 504 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Bin 357 ton cam geri dönüşüme kazandırılarak, 127 bin 72 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca bin 911 ton metal toplandı. Toplam olarak 5 yılda 38 bin 35 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık ve 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. "

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi
'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi
'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi
'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi
'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi
'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi

Ahmet Çolakbayrakdar, Münir Karaloğlu, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeni Zelanda'daki camilere saldıran Tarrant yanlısı neo-Nazi liderine operasyon
Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı         
12:20
"Korona testi yapacağız" yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darbedip, telefonlarını çaldılar         
12:05
Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti         
11:05
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor         
10:05
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:58:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çevreci Başkan' farkı ile 5 yılda geri dönüşümle 451 bin ağaç kurtarıldı ve 520 bin ağaç dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei