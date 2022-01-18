Çevreci belediye sıfır atık projeleriyle geleceğe dokunmak istiyor - Son Dakika

Konya'da Karatay Belediyesinin yürüttüğü sıfır atık projeleriyle 50 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hassasiyetle yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Karatay Belediyesi, çalışmalarıyla ekonomi ve çevreye önemli katkı sağlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, belediye olarak yürüttükleri "Sıfır Atık Eylem Planı ve Yeni Yönetim Projesi" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca ödüle layık görüldüklerini anımsattı.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Kılca, ilçede geri dönüşüm konteynerleri, iç mekan kutuları ve geri dönüşüm poşetleri ile atıkların toplandığını anlattı.

Kılca, göreve geldikten sonra geri dönüşümle ilgili tüm çalışmaları ekip ruhu içinde yürütmeye başladıklarını belirterek, "Karatay ilçemizdeki tüm evlere ve sanayi sitelerimize sıfır atık eğitimleri verdik. Sıfır atıkla ilgili kurduğumuz ekibimizle kamyonlarımızı, iş makinelerimizi hemen hizmete aldık." diye konuştu.

"Karatay'da hiçbir atık boşa gitmesin"

İlçenin dört bir yanına geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdiklerini aktaran Kılca, şöyle devam etti:

"Jilet, pil, bitkisel atık yağ, cam şişeler ve kullanılmayan giysilerle ilgili kumbaraları şehrin her tarafına yerleştirerek işe başladık. 'Karatay'da hiçbir atık boşa gitmesin.' dedik ve tüm atıkları kendi ekibimizle toplamaya başladık. 2020 yılı içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'dan sıfır atıkla ilgili yapmış olduğumuz projelerden dolayı ödülümüzü aldık. Artık ilçemizde sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci oluştu. Bu sayede 2021 yılı içinde yaklaşık 50 bin ağacın kesilmesini önlemiş olduk."

Kılca, cadde tipi atık kumbaraların da çok yönlü olduğunu ifade ederek, vatandaşların sıfır atık çalışmalarına verdiği desteğin gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Sıfır atık çalışmaları kapsamında ekonomiye ve çevreye ciddi katkılar sağladıklarını vurgulayan Kılca, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızla 22 bin 700 litre benzin, 5 milyon 975 bin 811 kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlamış olduk. Yine bu çalışmalarımız neticesinde 42 bin ton su tasarrufu sağladık. Tabi bu sayılar gün geçtikçe artacak. Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımıza kent konseyimiz de ciddi katkılar sundu. Kent konseyimiz, 150 okulumuzun tamamında sıfır atıkla ilgili eğitim çalışmalarını yürütüyor."

"Sıfır Atık Sanayi Sitesi" ile karbon salınımı azalacak

Sıfır atık kapsamında inşa edilecek sanayi sitesinin önemine dikkati çeken Kılca, "Karatay sanayi ve eski sanayi ilçemize taşınıyor. 2 bin 600'den fazla dükkan yapılıyor. Taşınan bu sanayi sitelerinin ismini 'Sıfır Atık Sanayi Sitesi' koyduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Karatay Belediyemiz ve Çevre İl Müdürlüğümüzle büyük bir çalışma yürütüyoruz. Sıfır atık sanayi sitesi Türkiye'de ilk defa Karatay'da kuruluyor. Tüm atıklar burada sıfır atığa dönüşecek. Karbon salınımı azalacak, Paris İklim Anlaşması'na uygun şekilde yeni bir sanayi sitesi inşa edilmiş olacak." dedi.