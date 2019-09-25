Son Dakika Haberleri: Çevreci Büyükşehir'den rekor ağaçlandırmaya destek
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Çevreci Büyükşehir'den rekor ağaçlandırmaya destek

54 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek olan rekor ağaçlandırmaya destek vereceklerini belirtti.

Çevreci Büyükşehir'den rekor ağaçlandırmaya destek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek olan rekor ağaçlandırmaya destek vereceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, 11 Kasım'da saat 11'de 81 ilde eş zamanlı 11 milyon fidan dikimine Büyükşehir Belediyesi'nin de katılacağını belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de 81 ilde eş zamanlı dikilecek 11 milyon fidan için Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına katıldı.


Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak için yapılacak olan etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük desteği vereceğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, toplumun her kesiminin bu etkinliğe katılacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 11 Kasım'da ve saat 11.11'de gerçekleştirilecek olan fidan dikme etkinliğinin dünyanın en kapsamlı çevre hareketi olacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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