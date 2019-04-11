Çevreci Çocuklardan Etkinlik

Çevre bilincinin şarkılarla ve birbirinden renkli görsel sunumlarla anlatıldığıetkinliğe Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muhhammed Ashour, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

100. Yıl İlkokulu, 14 Eylül İlkokulu, Ali Rıza Eroğlu İlkokulu, Fatih İlkokulu, İsmail Hakkı Pamukçu İlokulu ve Mert Öztüre İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, 'Küresel ısınma nedir, İklim değişikliği nedir, doğal afetler neden meydana gelmektedir, geri dönüşüm nedir?' sorularına açıklamalı ve öğretici cevaplar verildi.

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin şarkılar söylediği etkinlikte Bergama Belediyesi'nin hediye ettiği kitapları Çevre Yazarı Sevgi Balcı öğrenciler için imzaladı.