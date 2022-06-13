Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika
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Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor

13.06.2022 10:58

Konya'da plastik atık geri dönüşüm firması, ithalatını gerçekleştirdiği nitelikli atıktan ürettiği ham maddeyi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 17 ülkeye ihraç ediyor.

Konya'da plastik atık geri dönüşüm firması, ithalatını gerçekleştirdiği nitelikli atıktan ürettiği ham maddeyi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 17 ülkeye ihraç ediyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj malzemeleri imalatı ve plastik atıkların geri dönüşümü gerçekleştiren Gürpilsan Plastik şirketi, 18 bin 500 metrekare kapalı alanda, 70 personelle aylık 750 ton atığı ekonomiye kazandırıyor.

Firma yöneticisi Mehmet Emin Gürbüz, AA muhabirine, işletmede tüm sürecin Avrupa standartlarında yürütüldüğünü söyledi.

Tesiste Sıfır Atık Projesi kapsamında yurt içinden aldıkları plastik atıkları işlediklerini vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Yurt dışından ithalatını yaptığımız atıkları da dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz bu ham maddeler, orijinal ürünlerin ikamesinde kullanılıyor. Tarımsal sulama, otomotiv yedek parça, endüstriyel tüketim ürünleri ve çöp torbaları da üretiyoruz. Bunların tamamı geri dönüştürülmüş plastiklerden üretiliyor. İthal ettiğimiz atıkların girdi fiyatı yaklaşık 350 avrolara geliyor. Tonunu 350 avroya aldığımız plastik atıktan dönüştürdüğümüz ham maddeyi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin, Hindistan ve Malezya gibi ülkelere 900 avroya satıyoruz. 17 ülkeye ihracatımız var ve burada oranımız yüzde 95 seviyesindedir. Ülkemize döviz kazandırmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz."

Enerji verimliğine önem veriliyor

Gürbüz, çatı GES'ten elde edilen enerjiyle girdi maliyetlerini düşürdüklerini belirterek, "Elektrik tüketiminin 3'te 2'sini çatı GES ile karşılıyoruz. Kullanılan kaynakların tamamını doğaya zarar vermeden üretim sürecinde değerlendiriyoruz. Proses suyumuzu da arıtma sistemiyle yeniden kullanıyoruz. Süreç içinde kalan bakiye atıkları da bertaraf tesisinde kompost gübreye ve yapı malzemelerine dönüştürülüyor. Karbon ayak izinin azaltılması çalışmasına tesisimizde katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor
Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor
Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor
Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevreci fabrika plastik atıktan ürettiği ham maddeyi 17 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

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