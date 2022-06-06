Çevreci gençler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'yeşil defteri'ne çevre hayallerini yazdı

İklim değişikliğiyle mücadelenin en büyük paydaşı olan çevreci gençler, kendileri için hazırlanan 'yeşil defter' aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çevre konusundaki hayallerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tanıtımında, gençlerin çevreyle ilgili mesajlarını iletmeleri için serbest kürsü konuldu. Üniversitelerinde iklim elçisi seçilen gençler, burada açılan serbest kürsüde hayallerini ve projelerini anlattı. Gençler, dünyanın yok olmasını seyretmek istemediklerini, emanet aldıkları çevreyi geleceğe miras bırakmak için mücadele edeceklerini kaleme aldı.

Gençler, defterde en çok iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çekerek, sürdürülebilir gelecek için çevrenin korunması ve sıfır atık konularına ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Unutmayalım, dünyayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybederiz"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iklim elçisi Pınar Soyoğuz, insanların, felaketler kapıyı çalana kadar önlem almakta çekimser kaldığını belirterek, "Dilerim, iklim, doğa, gelecek gibi konularda önlem almakta geç kalmayız" dedi. "Dünya bizlerin ortak evi" diyen Soyoğuz, "Sorumluluklarımız, sadece belirli bir noktadan değil, tüm evrenin üzerinden yüklenilmelidir. Umarız, iklimle mücadelede sayımız giderek artar. Unutmayalım, dünyayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iklim elçisi Ayşe Naz Cerit de iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde şu ana kadar atılan bu adımlara farkındalıkla katıldıklarını söyledi. Cerit, "Gelecek nesillere bir nebzede olsa temiz ve sürdürülebilir bir çevre bıraktıysak ne mutlu bize. Sizlerden istediğimiz öncüsü olduğumuz bu yolculukta adımlarımızı takip ederek, yeni yollara ulaşmanızdır" diye konuştu.

"Sıfır atık prensibinin sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum"

Trakya Üniversitesi iklim elçisi Başak Gençler ise hayal ettiği dünyayı şöyle kaleme aldı:

"Hayvanların ve insanların gözünün içinin güldüğü, otlatma ve düzensiz dağılımdan dolayı canlıların neslinin tehlikeye girmediği bir dünya hayal ediyorum. Öğrencilerin zihinlerinin önemsenmesini, geri dönüşüm ve sıfır atık prensibinin sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum."

"Çevre bize emanet, geleceğe miras"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iklim elçisi Tuncay Mehmet Tümer ise "Dört mevsimiyle denizi, dağı, taşı ile emanet aldığımız bu çevreyi gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza iletmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çevre bize emanet, geleceğe miras" diye konuştu.

Siirt Üniversitesi iklim elçisi Ceyhan Uyanık da "Doğru kullanılmayan her şey zamanla bozulmaya, kirlenmeye, eskimeye ve yavaş yavaş yok olmaya mahkumdur. Bizler yok olmak istemiyoruz. Yok olan bir dünyayı seyretmek istemiyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Emine Erdoğan'ın 2 Haziran 2021'deki Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülünü aldığı Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törene katılan genç çevrecileri burada açılan serbest kürsüde projelerini tanıtmış, kendileri için hazırlanan deftere beklentilerini yazmıştı.

Çevreci gençlerin beklentilerini ve taleplerini ileteceği "yeşil defter" uygulamasının, bundan sonra da gençlere ilişkin programlarda devam etmesi bekleniyor. - ANKARA