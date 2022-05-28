Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı - Son Dakika
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Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı

28.05.2022 16:13

Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı Edirne'de Tunca Nehri kenarında bir araya gelen çevreciler, nehir kenarı ve parktaki çöpleri topladı ardından ise ulaşamadıkları noktaları kano yardımıyla temizledi.

Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı

EDİRNE - Edirne'de Tunca Nehri kenarında bir araya gelen çevreciler, nehir kenarı ve parktaki çöpleri topladı ardından ise ulaşamadıkları noktaları kano yardımıyla temizledi.

İlk olarak Tunca Nehri kenarındaki çöpleri tek tek toplayıp poşetlere dolduran çevreciler ve üniversite öğrencileri, ardından ise kanolarla Tunca Nehri'ne inerek suyun üstündeki ve nehir kenarındaki çöpleri topladı. Edirne'de çevre temizliği için harekete geçen Plastiğe Hayır Grubu ve Edirne Doğa Sporları Kulübü üyeleri, piknikçilerin Tunca Köprüsü civarında bıraktığı çöpleri topladı.

Kuraklığa bağlı olarak dibi görülen ve üstü yosunlarla kaplanan Tunca Nehri'nde çöpler de su yüzüne çıktı. Temiz bir çevre için mücadele eden genç çevreciler, kısa sürede torbalar dolusu çöp topladı.

"Çevrecilerden belediyeye çağrı"

Atılan çöpler nedeniyle nehir kenarlarının da kirlendiğini söyleyen Plastiğe Hayır Grubu kurucusu Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, "Aslında bu bölgeye çok gelmekten yana değilim, burada belediye bir park yaptı. Bu parkın temizliğini belediye ele almalı. Görüldüğü gibi her yer çöp dolu. Sanırım biraz daha fazla çöp kutusuna ihtiyaç var. İnsanlar pikniğe geliyorsa çöpleri için yanında poşetleri de olmalı" dedi.

"Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz"

Her yıl Tunca Nehri'ni temizleme etkinliği yaptıklarını belirten Edirne Doğa Sporları Kulübü Kano Antrenörü Mustafa Çelik,"Vatandaşlar nehirleri geri dönüşümü olmayan plastik atıklarla kirletiyorlar. Biz de kıyıda kalan çöpleri kano yardımıyla toplamaya çalışıyoruz. Çevreye duyarlı bir kulübüz. Sadece su sporlarında değil doğa etkinliklerinde de çevremizi temizlemeye yardımcı oluyoruz. Üniversite öğrencileriyle sürekli etkinlikler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da özellikle Tunca Nehri'nin etrafını biraz daha temiz tutmalarını bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı
Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı
Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı
Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı

YORUMLAR
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Tunca Nehri'nde kanoyla temizlik yaptılar Tunca Nehri'nde kanoyla temizlik yaptılar Sıcaklığın vurduğu Edirne'de, nehir dibi gördü Sıcaklığın vurduğu Edirne'de, nehir dibi gördü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çevreci gençler kano ile Tunca Nehri'ndeki çöpleri topladı - Son Dakika


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