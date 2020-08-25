Çevreci gençten örnek davranış - Son Dakika

Çevreci gençten örnek davranış

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde çevre temizliğini kendisine ilke edinen 17 yaşındaki İsmail Yiğit, aynı duyarlılığı göstermeyen amatör balıkçılara uyarılarda bulundu.

Simav'a 13 kilometre uzaktaki Söğüt köyü sulama göletine dedesi Emin Yiğit ile amatör olta balıkçılığı için giden İsmail Yiğit, öncelikle çevre temizliği yaptığını belirterek, çöplerini göl kenarına bırakan ve çevreyi kirleten kişilere temizlik dersi verdi. Yiğit " Olta balıkçılığı yapmak için gittiğim tüm göl kenarlarında çöp yığınlarıyla karşılaşıyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. Öncelikle çevre temizliği yapıyorum. Kendi çöplerimi de bir poşete koyup geri götürüyorum" dedi.

Çevrenin temizlenmesine öncülük eden Yiğit, tüm amatör balıkçılara örnek bir davranış sergileyip çevreci dostlarından da büyük takdir topladı.