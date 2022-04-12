Çevreci grup, İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi (3) - Son Dakika
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Çevreci grup, İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi (3)

12.04.2022 16:10

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci hareket Extinction Rebellion fosil yakıt endüstrisine destek verdiği gerekçesiyle İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci hareket Extinction Rebellion fosil yakıt endüstrisine destek verdiği gerekçesiyle İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi.

Başkentin Bank bölgesindeki LLoyds Bank'ın önünde bir araya gelen göstericiler, burada bankanın girişlerini kapattı.

Ellerinde "İklim adaletini sağlayın", "Fosil yakıtı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, bankalara fosil yakıt endüstrisine destek vermemeleri çağrısında bulundu.

Çevreci grup, İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi (3)
Çevreci grup, İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi (3)
Çevreci grup, İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi (3)

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Protesto, England, Londra, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevreci grup, İngiliz Lloyds Bank'ın önünde protesto gösterisi düzenledi (3) - Son Dakika


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