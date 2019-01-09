Son Dakika Haberleri: Çevreci İşletmelere Teşvik, Çevreyi Kirletenlere Ceza

Çevreci İşletmelere Teşvik, Çevreyi Kirletenlere Ceza

26 dakika önce

Tekirdağ'da çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere geçen yıl 6 milyon lira para cezası uygulandı.

Çevreci İşletmelere Teşvik, Çevreyi Kirletenlere Ceza, System.String[]
Tekirdağ'da çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere geçen yıl 6 milyon lira para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Tekirdağ'da çevre kirliliğine izin vermemek adına kontrollerini sürekli yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl müdürlük denetim ekiplerinin bin 439 çevre denetimi gerçekleştirdiğini belirten Tohumcu, "2018 yılı bizler için çok yoğun geçti. Denetimler kapsamında çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 6 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. 2018 yılı çevre acısından hassas bir yıl oldu. Çevre ile ilgili olumsuzluklara neden olan işletmelerin idari ve adli ceza almaları sağlandı." dedi.

-"Sadece ceza yok, teşvik de var"

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün kötü durumlarda ceza kesmesinin yanında iyi örneklere teşvik sunan bir kurum olduğunun altını çizen Tohumcu, "Enerji teşviki kapsamında atık su arıtma tesislerinde 19 işletmeye 4 milyon 764 bin lira teşvik ödemesi yapıldı. Çevre yatırımı yapanlara, çevreye katkı sağlayanlara teşvik ve destek veren bir kurum olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Tekirdağ, Güncel
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