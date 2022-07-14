Çevreci İspanyol, FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye yürüyerek gidiyor - Son Dakika
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Çevreci İspanyol, FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye yürüyerek gidiyor

14.07.2022 11:02

Ülkesi İspanya'dan 2022 Dünya Kupası futbol karşılaşmalarını Katar'da izlemek üzere yaya olarak yola çıkan 41 yaşındaki Santiago Sanchez Cogedor, 6 ayda 3 bin kilometre katederek Türkiye'ye ulaştı.

Ülkesi İspanya'dan 2022 Dünya Kupası futbol karşılaşmalarını Katar'da izlemek üzere yaya olarak yola çıkan 41 yaşındaki Santiago Sanchez Cogedor, 6 ayda 3 bin kilometre katederek Türkiye'ye ulaştı.

Sanchez Cogedor, etrafı temizleyerek hem dünyadaki çevre kirliliğine dikkati çekmek hem de 2022 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için yılın başlarında, yaşadığı Alcala de Henares kentinden yola çıktı.

Yaklaşık 6 ayda 3 bin kilometre katederek Fransa, İtalya, Slovenya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan'ı geçen çevreci gezgin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Edirne'ye ulaşan Sanchez Cogedor, yolculuğu boyunca 3 ayakkabı eskitti.

Mardin'den Irak'a gidecek olan Sanchez Cogedor, Kuveyt'i geçmesi sonrası kasım ortalarında Katar'a ulaşmayı hedefliyor.

Güzergahı boyunca yine çevre temizliği yapmayı planlayan İspanyol futbolsever, güvenli olmayan bölgelerde toplu taşıma aracıyla yolculuğu tercih edecek.

"Yürüyüş yaşam felsefem"

Sanchez Cogedor, AA muhabirine, uzun yürüyüş ve bisiklete binmenin kendisi için bir yaşam felsefesi olduğunu söyledi.

Real Madrid fanatiği çevreci gezgin, yürüyüşünde çöp toplayarak kirlenen dünyaya dikkati çekmeye çalıştığını anlattı.

Yürüyüş rotası olarak seçtiği İspanya-Katar arasını daha önce de bisikletle geçtiğini anlatan Sanchez Cogedor, şunları kaydetti:

"Bu rotayı daha önce çocuklara adayarak bisikletli olarak katettim. Bu yolculukta yine Edirne'den geçtim. Burada ve tüm yolculuk boyunca beni misafir edenler oldu. Normalde İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkıp yoluma devam edecektim ama biraz daha fazla yürüyerek Edirne'ye daha önce tanıştığım arkadaşları da görmeye geldim. Çok iyi dostluklar edindim. Onları da görmeye geldim. Dünya güzel bir yer. Hiç tanımadığım insanlar beni evlerine davet ediyor. Evlerinin anahtarlarını bana emanet ediyor, sofralarına davet ediyor. Bu yolculuk bana inanılmaz değerler kattı."

Edirne'de başta Selimiye Camisi olmak üzere tarihi ve kültürel mekanları gezen Sanchez Cogedor, İstanbul'a doğru yol aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevreci İspanyol, FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye yürüyerek gidiyor - Son Dakika

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