Çevreci Komşu Kart 3 Yaşında

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi 3'üncü yılına girdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesi 3'üncü yılına girdi. Çevreci Komşu Kart'la nitelikli atıkları atmayıp biriktiren Muratpaşa sakinleri, 3 milyon 140 bin 633 lira karşılığı puan kazandı.



Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, nüfusu 500 bine yaklaşan ilçede uyguladığı Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 3'üncü yılına girdi. Evlerde yani kaynağında ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıkların 'Çevreci Komşu Kart'ta lira karşılığı puana dönüştüğü proje sayesinde 3 yıl içinde, 10 milyon 156 bin 774 kilogram atık evlerden toplandı.



Toplanan atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 3 milyon 140 bin 633 lira karşılığı puan yüklendi. 89 bin 721 hanenin kart sahibi olduğu ve 30 bin 379 aktif katılımcısı bulunan proje kapsamında yüklenen puanların 2 milyon 788 bin 449 bin liraya karşılık gelen kısmı anlaşmalı marketler başta olmak üzere sinema salonları ve fırınlarda kullanıldı. Kartlardaki puanların 192 bin 61 liralık bölümü ise üniversite öğrencilerine burs olarak aktarıldı.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, ambalaj atıklarının geri dönüşüm sürecinin '360 derece' olarak kurgulandığı Çevreci Komşu Kart projesinde ambalajların atık haline dönüşmeden evlerde ayrıştırıldığını söyledi. Ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metalin Çevreci Komşu Kart'ta puana dönüştüğünü belirten Başkan Uysal, "Komşularımız, geri kazanılabilir atıklarını biriktirip çevre ve ekonomiye geri kazandırırken bütçelerine de katkı sağlıyor" dedi. Başkan Uysal, aile bütçesine sağlanan katkının yanı sıra Çevreci Komşu Kart'la nitelikli atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla 80 bin 990 ağaç kesilmekten kurtulurken 430 bin 258 metrekare orman alanı da korundu.



Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016'da Memurevleri Mahallesi'nde pilot çalışma olarak başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarılı sonuçlarla proje, Muratpaşa'nın tüm mahallerinde uygulanmaya başladı. 11 ay gibi kısa bir sürede Muratpaşa'da neredeyse her evin kapısı tek tek çalındı ve hanede mümkünse kadının adına hazırlanan Çevreci Komşu Kartlar dağıtıldı. İlçe genelinde 11 aylık bir uygulamanın ardından 17 Mart 2017'de Başkan Uysal tarafından projenin tanıtımı gerçekleştirildi.



Aldığı ödüller



Çevreci Komşu Kart daha ilk yılında birçok ödülün de sahibi oldu. 20'nci Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Hizmet Ödülü, 2'nci Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kongre Özel Ödülü'ne değer görülen Çevreci Komşu Kart, Kamu Teknoloji Platformu ve Harward Business Rewiew Türkiye tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda ise 'sıra dışı başarı hikayesi' seçildi. - ANTALYA

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