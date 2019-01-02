Son Dakika Haberleri: Çevreci Komşu Kart" ile Öğrencilere 192 Bin 61 Lira Burs

Çevreci Komşu Kart" ile Öğrencilere 192 Bin 61 Lira Burs

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesinin "Çevreci Komşu Kart" projesiyle üniversite öğrencilerine 192 bin 61 lira burs imkanı sağladığı bildirildi.

Çevreci Komşu Kart
Muratpaşa Belediyesinin "Çevreci Komşu Kart" projesiyle üniversite öğrencilerine 192 bin 61 lira burs imkanı sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle, evlerde ayrıştırılan ambalaj ve elektronik atıkların alışveriş puanına dönüştüğü çalışma evlere gelir kaynağı sağlarken, üniversite öğrencilerine de burs olarak döndü.

Nisan 2016'da pilot çalışma olarak yürütülen ve Muratpaşa'nın 56 mahallesinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında 29 bin 89 ev sisteminin aktif katılımcısı oldu. Projenin ilk uygulandığı günden 2018 sonuna kadar 9 milyon 156 bin 768 kilogram cam, kağıt, metal, plastik gibi nitelikli ambalaj atığı evlerden toplandı. Projeyle üniversite öğrencilerine 192 bin 61 lira burs imkanının sağlandığı belirtildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevreci Komşu Kart'ın ev bütçesine katkı sağladığını, burs imkanının da projenin sosyal yönünü oluşturduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Muratpaşa, Güncel
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