Çevreci Komşu Kart'la 4 milyona doğru

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la ilçe sakinlerinin 3 yılı aşkın bir süre içinde tam 3 milyon 745 bin 505 lira karşılığı puan kazandığını söyledi. Kazanılan puanların 3 milyon 266 bin 884 liraya karşılık bölümü ise anlaşmalı marketlerde kullanıldı.



Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin nüfusu 500 bine yaklaşan ilçede uyguladığı Türkiye'nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la evlerde ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıklar lira karşılığı puana dönüşüyor. Başkan Uysal, Nisan 2016'da başlayan projeyle Muratpaşa sakinlerinin 31 Ağustos itibariyle toplam 3 milyon 745 bin 505 lira karşılığı puan kazandığını söyledi. Kazanılan puanların anlaşmaları marketlerde, fırınlarda, sinema salonlarında kullanılabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, ev bütçesi için bugüne kadar hiç olmayan bir kaynağın Çevreci Komşu Kart'la oluşturulduğunu söyledi. Başkan Uysal, kazanılan puanların 3 milyon 266 bin 884 liraya karşılık bölümünün kullandığını da sözlerine ekledi.



Çevreci Komşu Kart projesiyle 3 yıl aşkın bir sürede 11 milyon 912 bin 322 kilogram cam, kağıt, metal gibi nitelikli atık evlerden toplantı. Muratpaşa'da 31 bin 719 ev projeye aktif olarak katılırken Konuksever Mahallesi projeye desteğiyle dikkat çekti. Mahallede bin 826 ev Çevreci Komşu Kart projesine aktif olarak katılırken mahalleden 678 bin 484 kilogram nitelikli atık toplandı. Bunun karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 216 ben 623 lira karşılığı puan yüklenirken bunun 193 bin 347 liraya karşılık gelen bölümü kullanıldı. - ANTALYA