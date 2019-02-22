Son Dakika Haberleri: Çevreci Komşu Kart Uygulaması

Çevreci Komşu Kart Uygulaması

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesinin, geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ile 4 milyon 419 bin 661 kilogram kağıdın evlerde ayrıştırılmasıyla 75 bin 134 ağaç ve 399 bin 151 metrekare orman alanının korunduğu bildirildi.

Çevreci Komşu Kart Uygulaması, System.String[]
Muratpaşa Belediyesinin, geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart ile 4 milyon 419 bin 661 kilogram kağıdın evlerde ayrıştırılmasıyla 75 bin 134 ağaç ve 399 bin 151 metrekare orman alanının korunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının lira karşılığı puana dönüştüğü geri dönüşüm projesi, 2016 Nisan'ında ilçenin iki mahallesinde pilot çalışma olarak başladı.

Projenin uygulandığı ilk günden ocak ayı sonuna kadar 9 milyon 462 bin 114 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı.

Çevreci Komşu Kart ile 4 milyon 419 bin 661 kilogram kağıdın kayıpsız olarak tekrar ekonomiye kazandırılmasıyla 399 bin 151 metrekare orman alanını, 75 bin 134 ağaç korundu.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, projenin öneminin rakamlar ortaya çıkınca daha net olarak anladıklarını, ilk yılında birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Pilot, Muratpaşa, Güncel
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