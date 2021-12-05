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Çevreci minikler, Avrupalı akranlarıyla "Atığın Mucizesi" projesini yürüttü - Son Dakika

Çevreci minikler, Avrupalı akranlarıyla "Atığın Mucizesi" projesini yürüttü

05.12.2021 11:10
Çevreci minikler, Avrupalı akranlarıyla "Atığın Mucizesi" projesini yürüttü

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus programı kapsamında desteklenen ve 6 Avrupa ülkesinden anaokullarıyla yürütülen "Atığın Mucizesi" projesinin Türkiye ortağı Kezban Mercan Anaokulu öğrencileri Avrupalı akranlarıyla birlikte atıklardan geri dönüşümün nasıl yapılacağına ilişkin...

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus programı kapsamında desteklenen ve 6 Avrupa ülkesinden anaokullarıyla yürütülen "Atığın Mucizesi" projesinin Türkiye ortağı Kezban Mercan Anaokulu öğrencileri Avrupalı akranlarıyla birlikte atıklardan geri dönüşümün nasıl yapılacağına ilişkin farkındalık eğitimlerine katıldı.

Okul Müdürü Ezgi Tekin, pek çok ulusal çevre projesine katılan okullarının, "Wonders of Waste-Atığın Mucizesi" isimli projeyi 6 Avrupa ülkesinden birer anaokuluyla yürüttüğünü ifade etti.

Tekin, " İtalya, İzlanda, Norveç, Yunanistan, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı projemizde, geri dönüşüm ve atıkların dünyamıza verdiği zararı azaltabilmek ve geleceğimiz olan çocuklarımıza doğamıza ve dünyamıza sahip çıkmanın önemini anlatabilmek ve farkındalık oluşturmayı amaçladık." dedi.

Öncelikle okul öğretmenlerinin İzlanda ve Polonya'ya giderek bu ülkelerin okul öncesi eğitim programlarını incelediklerini ve geri dönüşüm tesislerinde çeşitli eğitimlere katıldıklarını anlatan Tekin, bu sayede okullarındaki çevre bilincini oluşturmak üzere pek çok faaliyet yürüttüklerini söyledi.

İlk eğitim atık farkındalığı oldu

Tekin, proje kapsamında ana sınıfı öğrencilerine çevre bilinci, geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma gibi konularda eğitimler düzenlediklerini, ortak programlar hazırladıklarını söyledi.

Çocuklardan evlerdeki plastik, cam, teneke, kağıt gibi atıkları biriktirmelerini ve okula getirmelerini istediklerini aktaran Tekin, bunları okullarda ayrıştırarak farkındalık yaratma amaçlı oyunlar oynadıklarını anlattı.

Daha sonra çocuklara ve velilere, atıkların nasıl geri dönüştürüleceğine ilişkin programlar hazırladıklarını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Eğitimlerimizde öğrencilerimize ve velilerimize, yurt dışında ve Türkiye'de geri dönüşümle ilgili öğretmenlerimizin kazandığı tecrübeler ışığında, geri dönüşüme ilişkin örnek materyaller gösterdik. Daha sonra Erasmus projemiz kapsamında Atık Şenliği düzenledik.

Okulda düzenlediğimiz şenliğimizde çocuklarımız atıkları, hayal güçlerini kullanarak oyuncaklara ve kostümlere geri dönüştürmenin mucizesini yaşadılar. Bu tasarımları, okulumuzdaki şenliğimiz kapsamında bir defile ve sergi ile diğer bazı okullardaki öğretmenlere ve velilerimize sunduk. Amacımız, elimizdeki malzemeleri çöpe atmadan, çocuklarımıza sunarak neler yapabileceklerini görmelerini sağlamaktı. Ülke ekonomimize atıkları geri kazandırarak katkı sağlamak ve hızla tükenen doğal kaynaklarımızı koruyabilmek için çocuklarımıza elimizden gelen tüm çabayı göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Erasmus projeleri kapsamında, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için öğrencilerin kullanmadığı oyuncak, kitap, kıyafet gibi materyallerin nasıl yeniden kullanılabileceğini gösteren eğitimler de düzenlediklerini anlatan Tekin, çevre bilinci oluşturmak için diğer ülke ortakları ile birlikte başka etkinliklere de imza attıklarını söyledi.

Ezgi Tekin, "Ülkemizin son yıllarda atık ve geri dönüşüme verdiği öneme bizler de bir nebze fayda sağlamış olursak 'ne mutlu bizlere' diyoruz. Geleceğimize umut olacak çocuklarımız için şimdiden önlem almak ve çok çalışmak her zaman asli görevimizdir. Okulumuz her zaman bu misyonla hareket ederek, tüm doğa projelerini canı gönülden destekleyerek tüm projelerde yer almaktadır." diye konuştu.

Çevreci minikler, Avrupalı akranlarıyla Atığın Mucizesi projesini yürüttü
Çevreci minikler, Avrupalı akranlarıyla Atığın Mucizesi projesini yürüttü

Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Erasmus, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevreci minikler, Avrupalı akranlarıyla 'Atığın Mucizesi' projesini yürüttü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevreci minikler, Avrupalı akranlarıyla "Atığın Mucizesi" projesini yürüttü - Son Dakika
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