Çevreci Mutlu Kart Projesi Genişliyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Çevreci Mutlu Kart projesi, kapsamı genişleyerek devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan ve geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Çevreci Mutlu Kart projesi, kapsamı genişleyerek devam ediyor.



Çınarlı Mahallesi ile başlayan ve başarıyla devam eden projede, Hürriyet Mahallesi de kapsama alındı. Çevreci Mutlu Kart uygulaması, Hürriyet Mahallesi'nde 1 Şubat Cuma günü resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren, pazartesi ve cuma günleri belirlenen noktalarda bekleyen atık toplama araçlarına cam, metal, plastik ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir atıklar teslim edilebilecek. Araçlardaki personel, atıkların ölçüm işlemlerini yaparak Çevreci Mutlu Kartlara puanları yükleyecek. Biriken puanlar ise anlaşmalı marketlerde ve Mutlukent çay bahçelerinde harcanabilecek.



Hürriyet Mahallesi'nde Çevreci Mutlu Kartlarla toplanan puanların anlaşmalı marketlerde harcanabileceği ifade edilirken, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde Çevreci Mutlu Kartların dağıtımına başladı.



"Adım adım tüm mahallelere yayılacak"



"Çöpünü Doya Doya Harca Süleymanpaşa" sloganıyla duyurulan projenin adım adım tüm mahallelere yayılacağını ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak, ekonomiye katkı sağlamak için yeni bir çevre projesine başladık. Çöplerimizin içindeki geri dönüşebilecek malzemeleri ayrı biriktirerek ülke ve aile bütçesine katkı sağlayabileceğimiz bu proje ile hem doğa hem de biz kazanıyoruz. Başka bir deyişle çöpe atmadığımız kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıkları ekmeğe, süte, peynire ya da çocuklarımız için çikolataya dönüşecek. Projeye pilot bölge olarak Çınarlı Mahallesi'nde başladık. Çınarlı Mahallesi'nde belirli günlerde geri dönüşümlü atık toplama araçlarımız ilan edilen noktalarda bu atıkları topluyor. İkinci adım olarak Hürriyet Mahallesi'ni proje kapsamına dahil ettik. Artık Hürriyet Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız da çöplerini doya doya harcayabilecekler. Tüm mahallelerimizi adım adım projeye katarak devam edeceğiz" diye konuştu.



Çevreci Mutlu Kart Projesi



Çevreci Mutlu Kart Projesi, geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve atıklarını belirtilen yerlere teslim edenlerin Çevreci Mutlu Kart ile puan kazanarak anlaşmalı noktalarda alışveriş yapabilmelerini sağlayan bir sistemi içeriyor. Her evin hanımının adına düzenlenen ve tamamen ücretsiz olarak Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından adreslere teslim edilen Çevreci Mutlu Kartlar sayesinde evinde atıklarını ayrıştırarak geri dönüştüren aileler, kazandıkları puanlarla anlaşmalı marketlerden ve Mutlukent çay bahçelerinden alışveriş yapabiliyorlar. Her bir geri dönüştürülebilir atık, kilogram üzerinden farklı puanlar kazandırırken, 100 Mutlu Puan 1 Türk Lirası olarak harcanabiliyor. - TEKİRDAĞ

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