Çevreci öğrenciler GES ile tanışmaya devam ediyor - Son Dakika

Alanya Belediyesi tarafından kente kazandırılan Güneş Enerji Santralleri (GES) çevreci öğrenciler tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. Son olarak 140 çevreci öğrenci, sınıf öğretmenleriyle birlikte GES Alanya projelerini yerinde inceledi.



Alanya Belediyesi tarafından 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Santralleri (GES 1-2-3) ve 26 Aralık 2019 tarihinde yapım işi tamamlanarak faaliyet başlayan Alanya Belediyesi GES-4 projesi Nimet Alaettinoğlu İlkokulu öğrencilerini ağırladı. 3'ncü ve 4'ncü sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı teknik gezi 140 çevreci öğrenci ve sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirildi.



GES'i Alanya Belediyesi ile öğrendiler



Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES 1-2-3-4 alanlarını ziyaret eden çevre dostu öğrencilere proje teknik ekibi tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. Eğitim sonrasında öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar bulurken, eğitim sonrası söyleşi sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydaları, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları ve enerji verimliliği konularında bilgi sahibi oldular.



Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı sonrasında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çevreci eğitim dokümanları dağıtılarak öğrencilerin çevre farkındalığına katkı sağlandı.



Amaç daha temiz ve daha yeşil bir Alanya



Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş yaptığı açıklamada, bu tür çevreci projelerin Alanya kent ölçeğinde "Yeşil Kent Alanya" olgusunun yerleşerek çevre bilincinin artmasına sağladığı katkı ile çevresel farkındalık oluşumuna ve algı yönetimine zemin hazırladığını, çevreye duyarlı öğrencileri GES ağırlamaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğmuş ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarının ve bu konudaki bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla çevre projelerinin sürdürülebilirliğini sağlayacaklarını belirtti. - ANTALYA