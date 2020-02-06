Çevreci öğrencilerden Vali Akın'a ziyaret - Son Dakika

Kırşehir'de çevreci öğrenciler Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Koleji 7. sınıf öğrencileri, ziyaretlerinde, öğretmenleri öncülüğünde Eko-Okul Projesi kapsamında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Vali Akın, daha temiz bir gelecek için öğrenciler tarafından yürütülen projeleri anlamlı bulduğunu ifade etti.

Çevreyle ilgili düzenlenen projelerde öğrencilerin yer almasının, onların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Akın, "Öğrencilerimiz proje kapsamında okulda geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Atık kağıt ve poşetleri toplayıp geri dönüşüme göndererek herkese örnek oluyorlar. Çöplerin temizlenmesi, fidan dikimi ve atık malzemelerin değerlendirilmesi gibi çeşitli etkinlikler düzenliyorlar." ifadelerini kullandı.