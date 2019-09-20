Son Dakika Haberleri: Çevreci öğrencilere teşekkür belgesi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Çevreci öğrencilere teşekkür belgesi verildi

11 dakika önce

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, okullarında ve evlerinde Sıfır Atık Projesi'ne destek veren miniklere teşekkür belgesi verdi.

Çevreci öğrencilere teşekkür belgesi verildi, System.String[]

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, okullarında ve evlerinde Sıfır Atık Projesi'ne destek veren miniklere teşekkür belgesi verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni atık yaklaşımı Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam diyor.


Teşekkür belgeleri verildi


Sıfır Atık Projesi Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kamu binaları, siteler ve okullarda sıfır atık kutularını dağıtmasının yanı sıra eğitimlerle de aralıksız devam ediyor. Sıfır Atık Projesi'ne destek vererek önemini anlatan Hacı Halim Karslı İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'ın katılımıyla teşekkür belgeleri verildi.


Herşey çocuklarımız için


Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Kartepeli miniklerin destek vermesi bizleri sevindirmektedir. Bizde bu projenin idrakinde ve yaygınlaştırılmasında öncü kurumlardan biriyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu kadar duyarlı olması çevremizin korunmasında bizlere büyük destek vermektedir. Herşey geleceğimiz olan çocuklarımız içindir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Kartepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Diyarbakır anneleriyle ilgili talimat: Derdi olan gitsin, sulandırmayın
Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:36:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevreci öğrencilere teşekkür belgesi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]