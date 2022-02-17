ÇEVRECİ ÖĞRENCİLERİN ATIK PİL DİZME REKORU GUİNNESS'E GİRDİ - Son Dakika

İZMİT Saraybahçe İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri; iklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek için 41 dakikada 1380 atık pili arka arkaya dizerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Okulun rekoru Guinness tarafından tescillenerek, belgesi teslim edildi.

İzmit Saraybahçe İlkokulu, iklim değişikliği, sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek için toplanan atık pillerle 27 Eylül 2021'de rekor denemesi yaptı. Öğretmen, öğrenci ve veliler 1380 atık pili, Kocaeli'nin plaka numarası olan 41 dakikada arka arkaya dizerken, video kaydı alındı. Kayıt ve dokümanlar, Guinness yetkililerine teslim edildi. 2 Şubat'ta Guinness yetkilileri, Saraybahçe İlkokulu'nun rekor denemesinin tescillendiğini bildirdi, okula belgeleri teslim edildi.

'REKORUMUZ TESCİLLENDİ'

Saraybahçe İlkokulu Müdürü Yusuf Kılıç, daha önce böyle bir rekorun olmadığı belirterek, "Başvuru projemiz Guinness tarafından da ilgi ve heyecanla karşılandı. 2 yıl süren sürecin ardından 27 Eylül 2021'de rekor denemesi hakkını kazandık. Guinness'in bize göndermiş olduğu şartname ve uygulama koşullarına göre 41 dakikada 1380 adet atık pili uçtan uca dizdik. Kayıt ve dokümanları tamamlayarak Guinness yetkililerine teslim ettik. Guinness'in 16 hafta süren hassas incelemesinin sonunda 2 Şubat 2022 tarihinde dünya rekoru kırdığımız tarafımıza bildirildi. Böylelikle rekorumuz tescillenmiş oldu. Çevre ve iklimin korunmasına dikkat çeken dünya rekorumuz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

'SON 5 YILIN ATIK PİL TOPLAMA ŞAMPİYONUYUZ'

Veli, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla pillerin toplandığını söyleyen Kılıç, "5 yıl boyunca ilçe ve il genelinde okulumuz atık pil toplama konusunda şampiyondu. Pandemi sürecinde de 350 kilogram kadar atık pil topladık. Sıfır atıktan sorumlu öğretmenimizin katkılarıyla, velilerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla toplamış olduğumuz bu pilleri Kocaeli'de bulunan bir geri dönüşüm firmasına teslim ettik. Rekor denemesi yaptık ve Guinness'in de bizden istediği rekor denemesinin ardından bu atık pillerin geri dönüştürülme hikayesini kendilerine de göndermiş olduk" diye konuştu.