Çevreci okullar ödüllendirildi

Bu eğitimlerin sonunda ise 14 okulda, toplam bin 46 litre atık yağ toplandı.

Bitkisel atık yağların doğaya verdiği zarar ortada. Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletebiliyor. Sarıyer Belediyesi'de bu konuda bilinçli bir toplum oluşturabilmek için okullarla bir araya geldi. Sarıyer'de yer alan 14 farklı okulun öğretmenleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası'nın ödül töreninde buluştu. 3 ay önce öğretmenlere verilen 'sıfır atık' temalı eğitim ile yüzlerce öğrenciye ulaşmayı başaran Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, bu kapsamda talep eden okullara da giderek öğrencilerle bir araya geldi. İlçedeki tüm okullara atık yağ toplama kutuları dağıtan müdürlük, toplama noktaları da oluşturarak hem öğrencilerin hem de velilerin atık yağları bu noktalara getirmelerini sağladı. Çalışmanın sonucunda ise bin 46 litre atık toplandı. 10 ila 500 litre arasında belirlenen hedef doğrultusunda ilk üçe giren okullar arasında; Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu ve Mehmet Akif İlkokulu yer aldı. Törenin sonunda projeye katılan tüm okullara futbol ve basketbol topunun yanı sıra satranç takımı da hediye edildi.

HEDEF BİLİNÇLİ BİR TOPLUM

Bitkisel atık yağın geri dönüşümünde, bilinçli bir toplum yaratmayı amaçlayan bu kapsamda çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Sarıyer Belediyesi, yaklaşık bir buçuk yıl önce "Çevre Zabıta" birimini kurdu. Atık yağ da üreten noktalarda hem eğitim veren hem de denetimlerini dile getiren Ali Güneş, "Müdürlüğümüz ilçede toplam 414 esnafı iki kez ziyaret etti. İkinci denetim de artık her şeyin daha da iyi olduğunu gözlemledik. Bu da bizi çok mutlu etti. Bir buçuk yıl içinde, 300 ton olan atık yağ miktarı yapılan düzenli denetimlerle beraber 455 tona çıktı" şeklinde konuştu.