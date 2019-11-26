Son Dakika Haberleri: Çevreci politikaları kısıtlayıcı bulan Alman çiftçiler binlerce traktör ile Berlin'i felç etti
Son Dakika Dünya Çevreci politikaları kısıtlayıcı bulan Alman çiftçiler binlerce traktör ile Berlin'i felç etti - Son Dakika Dünya

Çevreci politikaları kısıtlayıcı bulan Alman çiftçiler binlerce traktör ile Berlin'i felç etti

6 saat önce

Almanya'nın çeşitli kırsal bölgelerinden gelen binlerce çiftçi Salı günü başkent Berlin'in yollarını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gerçekleştirdi.

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Almanya'nın çeşitli kırsal bölgelerinden gelen binlerce çiftçi Salı günü başkent Berlin'in yollarını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gerçekleştirdi. Hükümetin çevreci tarım politikalarını protesto eden 10 bine yakın çiftçi bin 800 adet traktör ile ulaşımı felç etti.View on euronews

Çevreci politikaları kısıtlayıcı bulan Alman çiftçiler binlerce traktör ile Berlin'i felç etti

Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:06 
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