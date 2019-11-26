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Çevreci politikaları kısıtlayıcı bulan Alman çiftçiler binlerce traktör ile Berlin'i felç etti
6 saat önce
Almanya'nın çeşitli kırsal bölgelerinden gelen binlerce çiftçi Salı günü başkent Berlin'in yollarını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gerçekleştirdi.
Almanya'nın çeşitli kırsal bölgelerinden gelen binlerce çiftçi Salı günü başkent Berlin'in yollarını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gerçekleştirdi. Hükümetin çevreci tarım politikalarını protesto eden 10 bine yakın çiftçi bin 800 adet traktör ile ulaşımı felç etti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:06
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