Çevreci politikaları kısıtlayıcı bulan Alman çiftçiler binlerce traktör ile Berlin'i felç etti

Almanya'nın çeşitli kırsal bölgelerinden gelen binlerce çiftçi salı günü başkent Berlin'in yollarını traktörleriyle trafiğe kapatarak protesto gerçekleştirdi.



Hükümetin çevreci tarım politikalarını protesto eden 10 bine yakın çiftçi, bin 800 adet traktörü şehrin girişinden itibaren merkezine kadar yolları kapatacak şekilde park etti.