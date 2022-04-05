Çevreci Tesisin 'Çevre İzin Belgesi' Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Çevreci Tesisin 'Çevre İzin Belgesi' Yenilendi

05.04.2022 09:32

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisinin 'Çevre İzin Belgesi' yenilendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisleriyle gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışıyor. Atıksuların insana ve doğaya verdiği zararın önüne geçen tesisler ile ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veren MASKİ, vatandaş sağlığı için kritik öneme sahip bir görevi yerine getiriyor. Bu kapsamda başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisinin çevre izin belgesi de 5 yıllığına yenilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından yenilenen Çevre İzin Belgesi ile tesislerin başarılı bir şekilde işletildiği bir kez daha tescillendi.

"Çalışmalar özveriyle devam ediyor"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa bırakma hedefi doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerini vurguladı. Çevik, "İl genelinde işlettiğimiz atıksu arıtma tesisleri ile hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyoruz. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımızın tüm tesislerimizde olduğu gibi çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisimizin de çevre izin belgesi yenilendi" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevreci Tesisin 'Çevre İzin Belgesi' Yenilendi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83 oldu
09:59 Son Dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83 oldu
09:43 CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP içindeki değişim tartışmalarına tepki gösterdi
09:39 Sarıgül, İmamoğlu'na demediğini bırakmadı: Aslan parçası makamında konuşmak kolay
09:19 SGK ve vergi borç ödemeleri için son günler
09:15 Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması ödemeleri için son gün
08:39 YAŞ bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Genelkurmay koltuğuna oturacak isim belirlenecek
08:35 YAŞ bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Genelkurmay koltuğuna oturacak isim belirlenecek
08:32 Alina Boz'dan aşkı Umut Evirgen'le gün batımı pozu
08:28 Alina Boz aşkını cümle aleme ilan etti! Gün batımında çekilmiş pozları sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 10:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çevreci Tesisin 'Çevre İzin Belgesi' Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement