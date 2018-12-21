Son Dakika Haberleri: Çevreciler Bbc'yi Protesto Etti

Çevreciler Bbc'yi Protesto Etti

9 saat önce

Çevreci grup "Extinction Rebellion" İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iklim değişikliği sorununa yayınlarında daha fazla yer vermesi talebiyle bu kuruluşu protesto etti.

Çevreci grup "Extinction Rebellion" İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iklim değişikliği sorununa yayınlarında daha fazla yer vermesi talebiyle bu kuruluşu protesto etti.

BBC'nin Londra merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 gösterici, kuruluşun önüne iklim değişikliği nedeniyle hayatını kaybedenleri simgeleyen kefene sarılmış 27 manken bıraktı.

BBC'nin yayın politikasına karşı pankart ve dövizler taşıyan grup, kuruluşu eleştiren sloganlar attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, göstericiler BBC'nin etrafında yürüyüşe geçti. Bu sırada, polis bariyerlerini aşarak kurum binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Bazı göstericiler gözaltına alınırken, grup çevrede BBC'ye ait diğer binalara yöneldi. BBC binalarının camlarına vuran ve çıkartmalar yapıştıran grupla polis arasında gergin anlar yaşandı.

"Extinction Rebellion" geçen ay Londra'da bazı köprülerin trafiğe kapanmasına yol açan bir dizi eylem yapmış, 100'den fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Grubun bazı üyeleri Buckingham Sarayı ile parlamento binası önünde de olaylı eylemler düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:42 Kaynak: AA

Polis, Londra, Güncel
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