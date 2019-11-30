Çevreciler Caretta Carettalara yapılacak hastane için yarıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin (DEKAMER) çalışmalarına katkı sağlamak için düzenlediği "İztuzu Kumsalı (Dalyan) Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi ve Günübirlik Rekreasyon Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması"nda çevreci projeler yarıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Ortaca ilçesi, İztuzu Kumsalı'nda faaliyet gösteren DEKAMER'in çalışmaları ve bölgenin mevcut ekolojik dokusuna katkıda bulunarak doğal dokuyu koruma altına almak için proje yarışması düzenlendi.

Mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarının katıldığı yarışmada, İstanbul Teknik Üniversitesinden emekli öğretim üyesi, yüksek mimar ve peyzaj tasarımcısı Deniz Aslan, mimar Bünyamin Derman, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çevre Mühendisi Orhan İnce, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Biyolog Yakup Kaska ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Beyhan Oktar asıl jüri üyeliğinde yer aldı.

83 projeye ilişkin jüri incelemesi tamamlandı

Başvuruların 13 Mayıs'ta başladığı yarışmaya 83 çevreci proje katıldı.

Yarışma kapsamında Bakanlığa teslim edilen 83 projeye ilişkin jüri incelemesi tamamlandı ve yarışma sonuçları Resmi Gazetede yayımlandı.

Birincilik ödülüne, ağaçlık alanın bir parçasıymış gibi görünen ve yenilebilir enerjinin kullanıldığı ahşap tasarım projesi layık görüldü.

İkincilik ödülünü alan, arabalı vapurdan dönüştürülen bir hastane tasarımı olan deniz istasyonu projesi ise oldukça ilgi çekti.

Çevreci bir tasarım olan projede tıbbi atıklar için özel bölüm oluşturularak atıkların kontrollü bertaraf için tıbbi atık sterilizasyon tesislerine gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca deniz istasyonunda atık su tankı da yer alıyor.

Bakanlık, STK'lar ve yerel aktörlerle istişare edecek

Yarışmanın resmi kolokyumu için ise hazırlıklar sürüyor.

Düzenlenecek kolokyumda dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Derece alan diğer çevreci projelerin de sergilenmesi planlanıyor.

Bakanlık, mevcut tasarımları sivil toplum kuruluşları ve yerel aktörlerle istişare ederek tüm bölge aktörleriyle hayata geçirecek.