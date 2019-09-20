Çevreciler, küresel iklim değişikliği protestoları için sokaklarda
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar PARİS - Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler Fransa'nın başkenti Paris'te protesto düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:07 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan detaylar PARİS - Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler Fransa'nın başkenti Paris'te protesto düzenledi.
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