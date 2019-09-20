Son Dakika Haberleri: Çevreciler, küresel iklim değişikliği protestoları için sokaklarda
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Çevreciler, küresel iklim değişikliği protestoları için sokaklarda

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar PARİS - Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler Fransa'nın başkenti Paris'te protesto düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestodan detaylar PARİS - Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler Fransa'nın başkenti Paris'te protesto düzenledi.

Çevreciler, küresel iklim değişikliği protestoları için sokaklarda

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:07 Kaynak: AA
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