Çevreciler, otomobil şirketlerine teşvik planını protesto etti - Son Dakika

Otomobil markalerının maskelerini takan protestocular
Sosyal mesafeye dikkate alınarak oluşturulan insan zinciri
Protestoculardan detaylar
Slogan atan protestocular BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de çok sayıda çevreci insan zinciri oluşturarak koronavirüs salgınından etkilenen otomobil şirketlerine teşvik planlarını protesto etti.
Friedrich Caddesi'nden Başbakanlık binasına kadar sosyal mesafeye uyarak insan zinciri oluşturan göstericiler sosyal iklim hedeflerine ulaşılmasını talep eden dövizler taşıyarak slogan attı.