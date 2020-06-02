Çevreciler, otomobil şirketlerine teşvik planını protesto etti - Son Dakika

Çevreciler, otomobil şirketlerine teşvik planını protesto etti

Otomobil markalerının maskelerini takan protestocular Sosyal mesafeye dikkate alınarak oluşturulan insan zinciri Protestoculardan detaylar Slogan atan protestocular BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de çok sayıda çevreci insan zinciri oluşturarak koronavirüs salgınından etkilenen...

Otomobil markalerının maskelerini takan protestocular Sosyal mesafeye dikkate alınarak oluşturulan insan zinciri Protestoculardan detaylar Slogan atan protestocular BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de çok sayıda çevreci insan zinciri oluşturarak koronavirüs salgınından etkilenen otomobil şirketlerine teşvik planlarını protesto etti. Friedrich Caddesi'nden Başbakanlık binasına kadar sosyal mesafeye uyarak insan zinciri oluşturan göstericiler sosyal iklim hedeflerine ulaşılmasını talep eden dövizler taşıyarak slogan attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?