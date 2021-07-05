Üye Girişi
Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği - Son Dakika

Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği

05.07.2021 15:16
Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği, System.String[]

Bilecik'teki bir grup çevreci, piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri olan Abbaslık yolunda mıntıka temizliği yaptı.

Bilecik'teki bir grup çevreci, piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri olan Abbaslık yolunda mıntıka temizliği yaptı.

Bilecik kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan Abbaslık Köyü yolu yüksek rakımlı ve manzarasını nedeniyle piknikçilerin ve şehirden uzak rahat bir nefes almak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Burada gelen bazı duyarsız vatandaşlar çöplerini bölgeye bırakırken, duyarlı vatandaşlar da her hafta bu çöpleri topluyorlar. Poşet poşet çöp toplayan çevreciler vatandaşları uyararak, daha duyarlı olmaya davet ettiler. - BİLECİK

Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti 15:20 Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu 14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu 13:43 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti 12:54 Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek

Son Dakika Haberleri
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:42 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:27 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu         
15:22
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Cemre Kemer anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Cemre Kemer anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
14:06
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi         
11:53
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 15:26:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevrecilerden Abbaslık yolunda mıntıka temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement