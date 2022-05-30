Çevrecilerden Erzincan'daki Altın Madeniyle İlgili Deprem Uyarısı: "Olası Bir Depremde Madenin Zehirli Kimyasalları Tüm Türkiye'yi Zehirleyebilir"

TAMER ARDA ERŞİN

Erzincanlı Sedat Cezayirlioğlu, İliç'te aktif deprem fayı üzerinde bulunan altın madeninin kapatılması için Erzincan Valiliği'ne başvurdu. Cezayirlioğlu'nun avukatı İsmail Hakkı Atal, bu fay hattında 7 şiddetinde deprem olabileceği uyarısında bulunduğunu belirterek, olası bir depremde madenin siyanür havuzundaki zehirli kimyasalların Fırat Nehri'ne karışacağı ve tüm Türkiye'yi zehirleyeceğini söyledi.

Erzincanlı yurttaş Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan Valiliği'ne başvurarak yabancı bir şirketin taşeronunca işletilen altın madeninin faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti. Madenin aktif olan Yedisu fayı üzerinde olduğunu kaydedilen dilekçede, şöyle dendi:

"27 MAYIS'TA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU. 7 ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLENİYOR"

"Şirketin ÇED raporunda belirtilen riskler gerçekleşmek üzere olup, Devletin yurttaşlarına karşı bu maden işletmesini kapatmak ve meydana gelecek deprem sonrası Fırat Nehri'ne karışacak olan zehirli atıkları bölgeden uzaklaştırmak veya bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak konusunda yükümlülüğü bulunmaktadır. 27 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen 4.2 şiddetinde deprem sonrası 7.0 şiddetinden büyük bir deprem beklendiğinden fay hattının üzerinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetlerinin ivediyetle durdurulmasına, altın madeninin kapatılması ve siyanürlü -sülfürik asitli atık havuzu içindeki 66 milyon ton zehirli atığın Fırat Nehri'ne karışması kuvvetle muhtemel olduğundan tahliye giderlerinin şirket tarafından karşılanmak suretiyle zehirli atıkların bölgeden uzaklaştırılmasına karar verilmesini ve gereğinin ifasını vekaleten ve asaleten talep ederiz."

Cezayirlioğlu avukatı İsmail Hakkı Atal ile madenin sülfürik asit havuzunun olduğu bölgeye de giderek açıklama yaptı. Avukat Atal, Prof. Dr. Naci Görür'ün İliç altın madeninin de bulunduğu fay zonunda 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

"ATIK HAVUZUNU BÜYÜTMEK İSTİYORLAR"

"Bilimsel raporlarla bunu belirtti. Yedi şiddetinden daha büyük bir depremin beklendiği Yedisu fay zonunun üzerindeki Amerikalı ve Kanadalılar İliç, Çöpler altın madeninin üzerindeki atık havuzunu büyütmek istiyorlar. Nasıl büyütmek istiyorlar? Biraz ilerisinde Fırat Nehri var. 197 futbol sahası büyüklüğündeki bu atık havuzu, 600 futbol sahası büyüklüğüne çıkarılmak isteniyor."

"TÜRKİYE ZEHİRLENEBİLİR"

Atal, atık havuzunun genişletilmesine ilişkin verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna karşı iptal davası açtıklarını belirterek, "Burada meydana gelebilecek herhangi bir deprem sonrasında buradaki siyanürlü, sülfürik asit, içinde yüzlerce zehirli kimyasal toksik madde barındıran sülfürik asit bileşikleri tüm Türkiye'yi zehirleyebilir. Aşağıdaki Fırat Nehri ile Harran Ovası sulanıyor. Keban Barajı'nın suyu buradan gidiyor" dedi.

Cezayirlioğlu ise bilim insanları tarafından buradaki olası depreme ilişkin "Türkiye'nin tarımını ilelebet unutun" uyarısı yapıldığına dikkat çekti.