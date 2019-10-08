Son Dakika Haberleri: Çevrecilerden "İşgal eylemi" (2)
Son Dakika Güncel Çevrecilerden 'İşgal eylemi' (2)

Çevrecilerden "İşgal eylemi" (2)

52 dakika önce

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.

Çevrecilerden İşgal eylemi (2)

İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:47 Kaynak: AA
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