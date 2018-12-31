Çevrecilerden 'Kızılırmak Deltası Avcılığa Kapatılsın' Talebi (2)
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ŞAHİN: KATLİAMDIR, YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcıların, yaklaşık 50 yaban örneğini telef etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ŞAHİN: KATLİAMDIR, YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
, Kızılırmak
Deltası Yaban
Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcıların, yaklaşık 50 yaban örneğini telef etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, kaçak avcıların vurduğu ördeklerin Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar
görevlilerince çekilen videosunu izlediğini belirterek, "Kızılırmak Deltası, RAMSAR Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bir bölge. Burada avlanmak yasak olmasına rağmen izlediğim görüntülerde avcıların böyle bir katliam yapmaları gerçekten beni çok üzdü. Bu bir katliamdır. Büyükşehir Belediyesi olarak burada alınan tedbirleri artıracağız. Bu katliamı yapanların da en kısa sürede yakalanması için gereken çalışma yapılacaktır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:47 Kaynak: DHA
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