Son Dakika Haberleri: Çevrecilerden 'Kızılırmak Deltası Avcılığa Kapatılsın' Talebi (2)

Çevrecilerden 'Kızılırmak Deltası Avcılığa Kapatılsın' Talebi (2)

1 saat önce İlandır

ŞAHİN: KATLİAMDIR, YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAKSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcıların, yaklaşık 50 yaban örneğini telef etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevrecilerden 'Kızılırmak Deltası Avcılığa Kapatılsın' Talebi (2), System.String[]
ŞAHİN: KATLİAMDIR, YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcıların, yaklaşık 50 yaban örneğini telef etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, kaçak avcıların vurduğu ördeklerin Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince çekilen videosunu izlediğini belirterek, "Kızılırmak Deltası, RAMSAR Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bir bölge. Burada avlanmak yasak olmasına rağmen izlediğim görüntülerde avcıların böyle bir katliam yapmaları gerçekten beni çok üzdü. Bu bir katliamdır. Büyükşehir Belediyesi olarak burada alınan tedbirleri artıracağız. Bu katliamı yapanların da en kısa sürede yakalanması için gereken çalışma yapılacaktır" dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:47 Kaynak: DHA

Samsun, Yaban, Zihni Şahin, Kızılırmak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:38:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevrecilerden 'Kızılırmak Deltası Avcılığa Kapatılsın' Talebi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]