Son Dakika Haberleri: Çevrecilerin "İşgal eylemi" sürüyor
Son Dakika Güncel Çevrecilerin 'İşgal eylemi' sürüyor

Çevrecilerin "İşgal eylemi" sürüyor

1 saat önce

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.

Çevrecilerin İşgal eylemi sürüyor

İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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