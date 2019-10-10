Çevrecilerin "İşgal eylemi" sürüyor
1 saat önce
Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:24 Kaynak: AA
Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) grubu üyelerinin, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadele edilmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın değişik bölgelerinde başlattığı işgal eylemleri devam ediyor.
Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor