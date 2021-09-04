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Çevrecilerin karides isyanı - Son Dakika

Çevrecilerin karides isyanı

04.09.2021 19:57
Çevrecilerin karides isyanı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Misakça Sulak Alanı Deltası üzerine kurulması planlanan karides üretim çiftliği ve iplik fabrikasına mahalle halkı ve çevreciler tepki gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Misakça Sulak Alanı Deltası üzerine kurulması planlanan karides üretim çiftliği ve iplik fabrikasına mahalle halkı ve çevreciler tepki gösterdi.

Bandırma'nın kırsal Misakça Mahallesi'nde bulunan ve 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Misakça Sulak Alanı Deltası'na kurulmak istenen Karides Üretim Çiftliği ve İplik Fabrikası, hem mahalle halkının hem de çevrecilerin tepkisini çekti. Köyde bir yürüyüş düzenleyerek tepkilerini dile getiren mahalle halkı ve çevrecilere Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, CHP ilçe Başkanı Selim Panç, meclis üyeleri ve Mahalle Muhtarı Refik Öztürk katıldı.

Aynı zamanda flamingoların göçleri esnasında sıkça kullandıkları bir alan olan deltada Bursa merkezli bir şirket tarafından Karides Üretim Çiftliği kurulmak istendiğini ifade eden Misakça Mahalle Muhtarı Refik Öztürk, "Bu arazide yapı yapmak, saz kesmek, ateş yakmak bile yasak. Biz de köylüler olarak bu alana gözümüz gibi bakıyoruz. Bu alanda bilgimiz ve rızamız dışında bir şirket Karides Üretim Çiftliği kurmak için müracaatta bulundu. Bir diğer şirket de aynı yerin bitişiğinde iplik üretme fabrikası kurma girişimleri için arazide zemin etüdü yapmak için köyümüze geldi. Ama bizler sulak alan olan bu alanda doğal ve ekolojik yapıyı bozacak girişimleri kabul etmiyoruz ve asla müsaade etmeyeceğiz. Konu ile ilgili devletimizin yetkili makamlarına mahalle halkımızın imzalarının bulunduğu dilekçe ile gerekli müracaatları yaptım. Süreci takip ediyoruz. Misakça Sulak Alanı aynen korunmalı ve ekolojik denge bozulmamalıdır" dedi.

TOSUN: "OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİK"

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise kurulmak istenen tesisle ilgili olumsuz görüş bildirdiklerini ifade ederek, "Misakça'nın da içinde bulunduğu 48 bin dönümlük bir alan Ağır Metal ve Kimya Sanayi olarak işlenmişti. Tabi itirazlarla 2 bin 200 dönüm alana OSB yapılmasına karar verildi. Görüyoruz ki bazı güç odakları kentimizin denize kıyısı bulunan mahallelerinde özellikle hazine arazilerinin tahsisini yaptırıp buralarda belli başlı yatırımları yapmaya çalışıyorlar. Sanayiye karşı değiliz ama çevreci bir sanayi istiyoruz bölgemizde. Yatırım gelsin istiyoruz ama çevreci bir yatırım gelsin istiyoruz. Burada kurulmak istenen Karides Üretim Çiftliği'nin ve İplik Fabrikası'nın nasıl yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı belli değil. Damdan düşer gibi, gizli kapılar ardından belli başlı işler yürütülmeye çalışılıyor. Burası önceden mera olup daha sonra hazineye aktarılmış bir yer. Hazine üzerinden de tahsisi yapılıyor bu alanın. Bu alan göç bölgesine giden kuşların dinlenme alanları. Biz bu bölgede bu konu ile ilgili herhangi bir yatırım yapılsın istemiyoruz. Buradaki projeyi yapmak isteyenler geçen hafta kurum görüşlerini alıyorlar. Tabi Bandırma Belediyesi'ne de bu konu ile ilgili bir kurum görüşü sordular. Biz de olumsuz görüş verdik. Bundan sonra da bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

Yürüyüşe katılan CHP Balıkesir Eski Milletvekili Namık Havutça da yaptığı konuşmada projeye tepki göstererek, "Bu alanı tıpkı Kuşcenneti gibi flamingoların ürediği, barındığı, yaşadığı ve beslendiği alanı bir flamingo şenliğine dönüştürmek istiyoruz" dedi.

(İbrahim Aldemir/İHA)

Çevrecilerin karides isyanı
Çevrecilerin karides isyanı
Çevrecilerin karides isyanı
Çevrecilerin karides isyanı
Çevrecilerin karides isyanı

Tolga Tosun, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çevrecilerin karides isyanı - Son Dakika


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