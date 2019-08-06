Son Dakika Haberleri: Çevrecilerin Kirazlı'daki 'su nöbeti' devam ediyor
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Çevrecilerin Kirazlı'daki 'su nöbeti' devam ediyor

15 dakika önce

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevrecilerin 26 Temmuz'da başlattığı 'su nöbeti' 12'nci gününde de devam etti.

Çevrecilerin Kirazlı'daki 'su nöbeti' devam ediyor, System.String[]
ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevrecilerin 26 Temmuz'da başlattığı 'su nöbeti' 12'nci gününde de devam etti.
Bir altın madeni şirketi tarafından ağaçların kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, 26 Temmuz günü, Kirazlı Balaban mevkiinde kurdukları çadırlarda 'su nöbeti'ne başladı. Dün çevre il ve ilçelerden gelen binlerce çevrecinin katılımıyla gerçekleşen 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'nın ardından devam eden 'su nöbeti',  bugün 12'nci güne girdi. Bölgede çadırlar kuran yaklaşık 500 çevreci nöbet tutmaya devam ediyor.


Balaban, Kirazlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:53 Kaynak: DHA
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